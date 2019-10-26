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ننشر أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت

شهدت أسعار صرف الدولار أمام الجنيه اليوم السبت، استقرارًا ملحوظًا في عدد من البنوك.

وكان الدولار قد تراجع يوم أمس بنحو 5 قروش، قبل أن يعاود الاستقرار اليوم.

في البنك المركزي، بلغ سعر صرف الدولار 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع.

أما بنك الإسكندرية، فبلغ الدولار 16.08 جنيه للشراء ونحو 16.18 جنيه للبيع.

بينما سجل  16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع، في البنك الأهلي.

وفي بنك مصر بلغ سعر العملة الأمريكية 16.1 جنيه للشراء و16.2 جنيه للبيع.


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