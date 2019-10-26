«بوليسيتش» يقود تشيلسي للفوز على بيرنلي

26 أكتوبر 2019 - 08:52 م

قاد كريستيان بوليسيتش، لاعب فريق تشيلسي فريقه لفوز كبير على مضيفه بيرنلي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أنهى تشيلسي الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما بوليسيتش في الدقيقتين 21 و45.

وفي الشوط الثاني، أضاف اللاعب نفسه الهدف الثالث له وللفريق في الدقيقة 56 ثم أحرز زميله البرازيلي ويليان الهدف الرابع في الدقيقة 58 فيما سجل جاي رودريجيز ودوايت ماكنيل هدفي حفظ ماء الوجه بقذيفتين قويتين من خارج منطقة الجزاء في الدقيقتين 86 و89 على الترتيب.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد تشيلسي إلى 20 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليستر سيتي، فيما تجمد رصيد بيرنلي عند 12 نقطة وتراجع إلى المركز الثاني عشر.