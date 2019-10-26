«شيري عادل» تصدم مذيعة لدى سؤالها عن «معز مسعود»

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شيري عادل
شيري عادل

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للمرة الثانية في غضون أيام، ترد الفنانة شيري عادل بحدة لدى سؤالها عن علاقتها بطليقها الداعية والمنتج معز مسعود، واحتمال عودتهما إلى بعض، رافضة التطرق إلى حياتها الشخصية أمام الكاميرات.

وقبل أيام، في أعقاب حضورها وطليقها مهرجان الجونة السينمائي، ردت "شيري" خلال مقابلة مع برنامج "عرب وود" على قناة "روتانا"، قائلة إنها لا تفضل الحديث عن حياتها الشخصية أمام الكاميرات.

وأعادت الرد ذاته خلال مقابلة مع برنامج "MBC Trending "، أبدت غضبها من تكرار الأسئلة حول عودتها إلى "معز" دون سؤالها عن حياتها العملية، قائلة إنها ترفض حاليًا الحديث عن حياتها الخاصة.

وتابعت "شيري" في ردها: "حاجة مش حابة أتكلم فيها ليه عايزيني أقعد أتكلم فيها طول الوقت.. المفروض إن إحنا لما نتقابل نتكلم عن الفن، نتكلم عن الأعمال الجاية، عن الأعمال اللي فاتت، إنما كل ما نتقابل اتسأل عن حياتي الشخصية فده صعب".

واستطردت: "لما كان في أخبار مهمة تتقال فعلاً أنا قلتها، ومخبينات وأعلنا كل شيء، فهو مفيش حاجة تتقال فعلاً، فعشان  كده أي كلام تاني هيبقى كلام ملوش أي لازمة".


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