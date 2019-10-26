عاجل.. أمر ملكي سار للمواطنين السعوديين

26 أكتوبر 2019 - 08:32 م

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، توجيهات عاجلة، بالعفو عن عدد من الجنود المرابطين في اليمن، بحسب صحيفة "عكاظ ".

وصدرت توجيهات الملك سلمان، بالعفو عن المدعى عليهم، بعد دراسة هيئة خبراء سعودية لقضاياهم، بناء على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة.

وجاء العفو الملكلي عن الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والموجودين داخل اليمن، من القوات الجوية والبحرية ومراكز العمليات.

وكشفت الصحيفة السعودية، "أن العفو يشمل جميع الجرائم التي وقعت قبل صدوره، عدا الحدود الشرعية، والجرائم التي تمس أمن الوطن، والجرائم المتعلقة بالحق الخاص، والجرائم الكبيرة التي لا يجوز فيها الإفراج عن المتهم".

ولفتت إلى أن "هيئة خبراء سعودية درست الموضوع، بناء على ما يرد إلى المحاكم الجزائية من النيابة العامة، من دعاوي للمدعي العام ضد المدعى عليهم من الجنود المرابطين على الحد الجنوبي، والحكم فيما يتطلب حضورهم وأوصت بالعفو عن المدعى عليهم وأعدت مذكرة بهذا الأمر وصدرت بشأنها التوجيهات".