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موعد افتتاح قناة الزمالك الفضائية

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قناة الزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، لاعب الفريق الكروي السابق بنادي الزمالك، موعد افتتاح قناة النادي الفضائية، وذلك بعد تسلم الاستوديو الخاص به.

وكتب «الغندور» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «القناة إن شاء الله تنطلق قبل عودة الدوري، وأنه جارٍ تجهيز كل شيء وأن هناك لقاء مهم غدا لوضع كل شيء يخص القناة بين نادي الزمالك وإعلام المصريين».

وأعلن مرتضى منصور رئيس الزمالك عن تولي الناقد الرياضي فتحي سند منصب رئيس تحرير القناة، على أن يتم اختيار مقدمي البرامج وتحديد المواعيد خلال الفترة الحالية.

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