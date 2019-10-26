» بالفيديو.. جماهير الأهلي تحتشد أمام منزل محمد محمود

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جماهير

المصريون

الاهلى

محمد محمود

حرص عدد كبير من جماهير الأهلي على الاحتشاد أمام منزل محمود محمود لاعب وسط الفريق والمنتخب الأوليمبي، من أجل دعم اللاعب بعد إصابته للمرة الثانية بقطع في الرباط الصليبي الأسبوع الماضي.

وطالبت جماهير الأهلي، محمد محمود بالقتال من أجل العودة من الإصابة، حيث هتفت: «الولا ولا أهو محمد محمود أهو، ابن النادي أهو».

ومن المقرر أن يغادر محمد محمود، إلى ألمانيا خلال الساعات القليلة القادمة لإجراء عملية الرباط الصليبي يوم الثلاثاء المقبل في أحد المراكز الطبية هناك.


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