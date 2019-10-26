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«جروس» يسقط في أول اختبار مع الأهلي أمام الحزم

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المصريون

الاهلى

الحزم

جروس

سقط السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للزمالك في أول اختبار مع أهلي جدة أمام فريق الحزم، بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان جروس قد عاد لتولى تدريب فريق أهلى جدة، للمرة الثالثة، بعد نهاية عقده مع الزمالك، بنهاية الموسم الماضى.

افتتح ابراهيما تانديا أهداف الحزم فى الدقيقة 50، قبل أن يدرك عبد الباسط على هندى، هدف التعادل لفريق الأهلى فى الدقيقة 70، وخطف منصور حمزى هدف فوز الحزم فى الدقيقة 87 من زمن اللقاء.

وتعرض لويز فيليبى لاعب فريق الحزم، للطرد فى الدقيقة 48 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، توقف رصيد الأهلى عند 14 نقطة فى المركز الرابع، بينما رفع الحزم رصيده إلى 13 نقطة فى المركز السادس، بينما يتصدر الهلال الدوري السعودي برصيد 19 نقطة.

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