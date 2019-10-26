» إعلان المستندات المطلوبة لصرف إعانة متضرري السيول

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أرشيف
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تعرض كثير من المواطنين الفترة الأخيرة لأضرار وصلت إلى حد الوفاة بسبب موجة الطقس السيئ التي تعرضت لها البلاد، مما أدت إلى حدوث ماس كهربائي بأعمدة الإنارة، تسبب في صعق كهربائي لكثير من الأشخاص في عدد من المحافظات.

ولهذه الأسباب الطارئة الخارجة عن الإرادة، حال تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لحوادث، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، صرف مساعدات مالية "دفعة واحدة" في حالات الكوارث والنكبات الفردية والعامة، مثل: "حالات الفيضانات والسيول والزلازل والانهيارات والغرق والحريق والحوادث والتصادمات".

وأكدت التضامن، أن المساعدات تصرف في حالات الوفاة أو الإصابة والإعاشة، وخسائر الممتلكات الثابتة أو المنقولة، غير المؤمن عليها.

وحددت الوزارة المستندات المطلوبة لصرف الإعانة، وهي:

- شهادة وفاة للمتوفيين بسبب الحادث.

- محضر شرطة يوضح تاريخ الحادث ومكانه أ?و صورة طبق الأصل معتمدة ومختومة.

- تقرير طبى من مستشفى حكومى يثبت تاريخ دخول المصابين وتاريخ خروجهم.

- تقرير هندسي في حالة الإنهيارات المنزلية.

- تقرير زراعى في حالة حدوث خسائر فى الأراضى الزراعية.

- تقرير بيطرى فى حالة نفوق الماشية.?

- بطاقات الرقم القومي ومستندات إثبات درجة القرابة وإعلام الوراثة.

- ?تقديم طلب لوحدة الشؤون الاجتماعية التابع لها محل الإقامة، للإبلاغ عن الحادث خلال 60 يوما من تاريخ وقوعه في حالة خسائر النفس، وفي خلال 3 أيام في حالة خسائر الممتلكات، مرفقاً به المستندات المؤيدة.

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