هل مصر مقبلة على شتاء قارس؟.. الأرصاد تجيب

26 أكتوبر 2019 - 07:08 م

نفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود أي ارتباط بين موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها البلاد حاليًا، وبين مواجهة شتاء قارس هذا العام.

جاء هذا في تصريحات للدكتور إبراهيم عطا، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لقناة "النيل للأخبار"، مؤكدًا أن فصل الشتاء يختلف عن فصل الخريف، من حيث الظروف المناخية.

وقال إن ما تشهده البلاد حاليًا لا يعني أننا مقبلون على شتاء قارس هذا العام، لافتًا إلى أنه من المتوقع تحسن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة بدءًا من غدًا الأحد.

وقال إن الحرارة على القاهرة لن تتخطى الـ30 درجة مئوية، وفي تعليقه على هطول أمطار خلال الأيام السابقة، كشف أن فصل الخريف يتسم بسقوط الأمطار الغزيرة التي تصل لحد السيول على بعض المناطق.