برايتون يخطف فوزًا قاتلًا من إيفرتون

26 أكتوبر 2019 - 06:48 م

حقق فريق برايتون فوزًا قاتلًا على إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

وسجل أهداف برايتون كل من باسكال جروز ونيال موباي ولوكاس ديني مدافع إيفرتون (عن طريق الخطأ) في الدقائق 15 و80 والرابعة من الوقت بدل الضائع مقابل هدفين سجلهما آدم ويبستر لاعب برايتون عن طريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 20 والبديل دومينيك كالفيرت ليوين في الدقيقة 74.

بهذا الفوز رفع برايتون رصيده للنقطة 12 في المركز الـ12، فيما توقف رصيد إيفرتون عند النقطة العاشرة في المركز الـ16.