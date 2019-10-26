من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات

أسدل الستار أخيرًا على القضية التي شغلت السعوديين لسنوات، وتحديدًا منذ إثارتها قبل 9 سنوات من الآن، حين وجه الاتهام إلى قاض ومستشارين له بالرشوة والتزوير، والحصول على مئات الملايين من الريالات.

جاء ذلك بعد أن قضت المحكمة الجزائية في المدينة المنورة بحبس المتهمين الثلاثة 20 عامًا، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "قاضي الجن"، بعد أن أدانته بتزوير صكوك ومستندات حكومية، وتواقيع وبيع أراض لصالح متهمين آخرين.

وأودع المتهمون الثلاثة، السجن العام في المدينة المنورة. ونقلت صحيفة "عكاظ" السعودية عن "مصادر مطلعة"، إنه "تم إيداع المتهمين الثلاثة السجن"، تنفيذًا لحكم المحكمة.

وتضم القضية 38 متهمًا، بينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون تمت تبرئة بعضهم، والحكم على آخرين بالسجن عامًا، بينما عوقبه المتهمون الرئيسون في القضية وهم القاضي ومستشاران له بالسجن 20 عامًا.

وكانت المحكمة أصدرت حكمًا بتبرئة المتهمين، إلا أنها أعادت النظر فيها، بعد أن تدخلت وقامت بتصحيح الدعوى من أخطاء رافقت التحقيق.

وتعود تفاصيل القضية إلى ما قبل 9 سنوات عندما ألقي القبض على القاضي المتهم بالاستيلاء على 600 مليون ريال، وهو الأمر الذي عزاه إلى خضوعه لسيطرة "جني" يقوم بالتحكم في تصرفاته، مدعيًا أنه لا يستطيع السيطرة على أفعاله وأقواله.