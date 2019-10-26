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بروسيا دورتموند يتعادل سلبيًا مع شالكة

الرياضة

دورتموند وشالكة
دورتموند وشالكة

أمير سعد

حسم التعادل السلبي بدون أهداف نتيجة مباراة بروسيا دورتموند أمام شالكة، التي جمعتهما مساء اليوم السبت على ملعب فيلتينس أرينا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الألماني

بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة كان جادون سانشو قريبا جدا من تسجيل هدف السبق لدورتموند عبر تسديدة قوية من على خط منطقة الجزاء ولكن مارك الكسندر حارس شالكه أنقذ الموقف ببراعة.

ورد شالكه بهجمة خطيرة انتهت عند رابي ماتوندو امام المرمى مباشرة ليسدد كرة قوية لكنها حادت عن الشباك بسنتيمترات قليلة.

وتعاطفت العارضة مع دورتموند وتصدت لهدف محقق لشالكه عن طريق ساليف ساني.

وتوالت الفرص الضائعة لفريق شالكه ولعل اخطرها انفراد كامل لسوات سيردار لكن القائم وقف له بالمرصاد.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول أنقذ الحارس مارفين هيتز مرمى دورتموند من هدف محقق وتصدى ببراعة لانفراد كامل من رابي ماتوندو.

وبعد مرور دقيقتين فقط من بداية الشوط الثاني أنقذ رافاييل جيريرو مرمى دورتموند من هدف محقق وابعد ضربة رأس قوية لجويدو برجشتالر من على خط المرمى.

وكان رابي ماتوندو قريبا جدا من افتتاح التسجيل لشالكه بعد انفراد كامل بمرمى دورتموند ولكن الحارس مارفين هيتز أنقذ مرماه من هدف محقق.

ورد دورتموند بهجمة سريعة انتهت بتسديدة قوية من سانشو لكن الكرة مرت بمحاذاة مرمى شالكه تماما.

وضاعت فرصة محققة لشالكه في الدقيقة 70 بعدما انفرد رابي ماتوندو بمرمى دورتموند تماما لكنه سدد في النهاية فوق الشباك.

وعلى عكس سير اللعب تماما كاد دورتموند أن يتقدم بهدف في الدقيقة 73 بواسطة سانشو الذي انفرد بمرمى شالكه وسدد كرة قوية لكنه أبعدها الكسندر نوبل بأطراف أصابعه.

ومرت الدقائق الأخيرة وسط فرص متبادلة من الفريقين لكن دون أن ينجح أي منهما في هز شباك الأخر، لينتهي اللقاء بنتيجة التعادل السلبي.

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