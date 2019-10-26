» «شوبير» يرحب بعودة«آل الشيخ» للأهلي:«أهلا بالفرسان»

26 أكتوبر 2019 - 05:59 م

رحب الإعلامي أحمد شوبير حارس الأهلي السابق، بمبادرة المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا، والتي أعلن خلالها استعداده لدعم القلعة الحمراء بكل احتياجاتهم خلال الفترة القادمة.

ونشر «شوبير» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» بيان لـ«آل الشيخ» معلقًا: «كده خلص الكلام.. أهلًا بالفرسان».

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن استعداده للعودة من جديد لدعم الأهلي خلال الفترة المقبلة.

كما وجه «تركي» تحذير شديد اللهجة للمستشار مرتضى منصور، رئيس الزمالك من استخدام اسمه في الصراع القائم بينه وبين رئيس الأهلي، مشددًا أنه لن يسمح باستخدام اسمه في الإساءة لأحد .

وكتب «آل الشيخ» عبر حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «لا احد يزايد علي ولا احد يقحمني في صراعته او يصفي حساباته بأسمي ... اختلفت معهم واتشتمت امي من قله وهذا الذي حز في صدري وجرحني كثيرًا ... لكن سامحت ل اننا بشر نخطئ ونصيب».

وتابع، «عندما تعرض الخطيب لمثل ما تعرضت له وقفت ضد الموضوع جمله وتفصيل ... وعندما مرض دعوت له بشفاء ... هاذي اخلاق العرب وهاكذا تربينا».

واختتم مالك نادي ألميريا، «أنا أعلن من الآن أني داعم للكيان ولن اسمح باستخدام اسمي في الاساءه له !! او التقليل منه!! وبابي مفتوح لاي دعم يحتاجه الكيان ... اتمنى ان تفهم الرسالة جيدًا ... السعودية ومصر واحد في الحلوه والمره».

يذكر أن رئيس الزمالك في جميع مداخلاته الهاتفية عبر برنامج «الزمالك اليوم» الذي يذاع عبر فضائية «الحديث اليوم» يهاجم مجلس إدارة الأهلي مستخدمًا عبارات سابقة لرئيس هيئة الترفيه السعودية أثناء هجومه على «الخطيب» ومجلس إداراته.

