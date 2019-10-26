الإمارات تشيد بخطوة تاريخية للسعودية

الطيب حسين
أعرب وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، عن تقدير بلاده للجهود التي تبذلها المملكة العربية السعودية في اليمن.
جاء هذا عبر حسابع على موقع "تويتر" حيث كتب: "المساعي الحثيثة والجهود الخيّرة التي تبذلها السعودية الشقيقة للوصول الى اتفاق الرياض وتوحيد الصف اليمني تاريخية.. من المهم التركيز على مواجهة الانقلاب الحوثي وعدوانه".
وقال: "اليمن عبر هذا الاتفاق مقبل على مرحلة جديدة نجاحها مرتبط بالالتزام وتوحيد الأولويات والأهداف".
وكانت الحكومة اليمنية والانفصاليون قد توصلا لاتفاق برعاية سعودية لتقاسم السلطة في جنوب اليمن.
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