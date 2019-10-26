مصر وإيطاليا تنهيان أزمة مواطن مصري في ميلانو

تولى وزير القوى العامة مهمة حل أزمة مواطنة بالقليوبية، لمعرفة المستحقات التأمينية لزوجها المتوفى، والذي كان يعمل في إيطاليا، بسبب عدم قدرتها على التواصل مع السلطات الإيطالية.

ومن جانبه وجه الوزير، مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو، ببحث طلب المواطنة.

وبعد المتابعة مع مكتب التمثيل العمالي قال المستشار العمالي بميلانو عزت عمران، إنه تم التواصل مع هيئة التأمينات الإيطالية، وجرى بحث ملف المواطن التأميني، وكانت الإفادة بأنه لم يكن منتظما في سداد الأقساط التأمينية المطلوبة، ولم يصل للحد الأدنى من الأقساط التأمينية، ونتيجة لذلك فالأسرة لا تستحق معاشاً.

وأضاف "توصلنا مرة أخرى مع هيئة التأمينات الإيطالية إلى أن المواطن رغم أنه كان غير منتظم في سداد الأقساط التأمينية إلا أنه خضع للتأمينات بعد عام 1996، لذلك فإن الأسرة تستحق مكافأة تصرف للأسرة لمرة واحدة، وتواصل مكتب التمثيل العمال بميلانو بالزوجة في مصر، وأبلغها بالمستندات المطلوبة لصرف المكافأة".