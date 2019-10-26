  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:08 م
بحث متقدم
جانب من الإجتماع

ثلاث تكليفات عاجلة من «السيسي» للحكومة

أرشيفية

من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات

ال الشيخ والخطيب

«آل الشيخ» يعلن عودته لدعم الأهلي.. ويهاجم «مرتضى»

أرشيفية

من مصر.. السعودية تستورد مجوهرات بـ3 مليارات ريال

الصورة التى اثارت جدلا

«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

أرشيفية

الإمارات تشيد بخطوة تاريخية للسعودية

سامح أبوعرايس

«يوم تلات» رسالة من منظمات سرية على لسان عمرو دياب

أرشيفية

إمام الحرم يفاجيء السعوديات بهذا الأمر

الكويت

التلفزيون الكويتي يطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

ارشيفية

مقتل 6 متظاهرين في احتجاجات العراق

التلفزيون الكويتي يطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

عرب وعالم

الكويت
الكويت

الطيب حسين

أخبار متعلقة
#

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

#

"من غير أخطاء".. خبر سار من "الكهرباء" للمواطنين

#

مطالب بالبرلمان الكويتي لطرد البعثة الدبلوماسية المصرية

#

المركزي للإحصاء يزف بشرى سارة للمواطنين

الكويت

أخبار الكويت

طقس

رياح

امطار الكويت

حذر التلفزيون الرسمي الكويتي، المواطنين والمقيمين بالبلاد، من موجة الطقس غير المستقرة التي تشهدها الكويت، لافتًا إلى أن الأمطار ارتفعت إلى 11 مم.

وقال التلفزين: "تمر البلاد حالياً بحالة من عدم الاستقرار وهطول كميات لا بأس بها من الامطار  على بعض المناطق الغربية خاصة منطقتي الشقايا والسالمي حيث سجلت حوالي 10 الى 11 مم، ومن المتوقع ان تستمر هذه الاجواء حتى يوم الاثنين المقبل".

وفي وقت سابق، أطلقت الأرصاد الجوية "تحذيراً جوياً توقعت فيه بهطول أمطار رعدية متفرقة مع نشاط في الرياح قد تزيد سرعتها عن 50 كم/س مثيرة للغبار وتؤدي الى إنخفاض فى الرؤية الافقية احيانا وإرتفاع الموج إلى أكثر من 6 أقدام".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «شوبير» يرحب بعودة«آل الشيخ» للأهلي:«أهلا بالفرسان»
» مانشستر سيتي يقسو على أستون فيلا بـ«البريميرليج»
» بالصور.. حملات على الباعة وإزالة الإشغالات بأكتوبر
» جرحى بين المتظاهرين شمال لبنان
» «كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس
» للرجال.. احذر منتجات الألبان تصيبك بهذا المرض الخطير
» إليسا تنضم لمظاهرات لبنان
» اتحاد شركات السياحة اليابانية: اليابانيون يعشقون الحضارة المصرية
» شاعرة أردنية تتزوج بشاب يصغرها بـ15 عامًا وتثير الجدل
» ناسا: "بلوتو" يجب أن يعود إلى مكانه
» فنانة شهيرة تصور لحظات الاعتداء عليها بالضرب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية