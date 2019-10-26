  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:07 م
بحث متقدم
جانب من الإجتماع

ثلاث تكليفات عاجلة من «السيسي» للحكومة

أرشيفية

من البداية للنهاية.. قصة «قاضي الجن» التي شغلت السعوديين لسنوات

ال الشيخ والخطيب

«آل الشيخ» يعلن عودته لدعم الأهلي.. ويهاجم «مرتضى»

أرشيفية

من مصر.. السعودية تستورد مجوهرات بـ3 مليارات ريال

الصورة التى اثارت جدلا

«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

أرشيفية

الإمارات تشيد بخطوة تاريخية للسعودية

سامح أبوعرايس

«يوم تلات» رسالة من منظمات سرية على لسان عمرو دياب

أرشيفية

إمام الحرم يفاجيء السعوديات بهذا الأمر

الكويت

التلفزيون الكويتي يطلق تحذيرًا عاجلًا للمواطنين

ارشيفية

مقتل 6 متظاهرين في احتجاجات العراق

«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

آخر الأخبار

الصورة التى اثارت جدلا
الصورة التى اثارت جدلا

محمد فضل- متابعات

أخبار متعلقة
#

خطيبة كاظم الساهر تثير الجدل بعد اتهامها بتسممه

#

ابنة فنانة شهيرة تثير الجدل في أول ظهور لها

#

علي جمعة يحذر من دفن هذا الشيء مع الميت بالقبر

#

بـ"الرقص والقبلات"..دينا الشربيني تثير الجدل في عيد ميلاد الهضبة

يد

علي جمعة

فنانة

تقبيل

رجاء الجداوي

أقدمت الفنانة رجاء الجداوي، على تقبيل يد الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق و عضو اللجنة التنفيذية لصندوق «تحيا مصر»، وذلك خلال احتفالية للصندوق لإطلاق حملة تيسير زواج الفتيات الأولى بالرعاية،.

وأثارت الفنانة رجاء الجداوي الجدل بتقبيل يد المفتي السابق، وهو ما تداوله النشطاء وعلقوا عليه فضلًا عن تعليق علماء من الأزهر خلال برنامج الشيخ خالد الجندي بإباحة ذلك إن كان رجل لرجل او امرأة مع امرأة أما عكس ذلك لا يجوز.

وقالت في كلمتها إن كلمة حب أصغر كلمات اللغة العربية، الحرف الأول هو الحياة، والثانى هو البقاء، فالحب هو سر البقاء، مشيرة إلى أنها تعلمت العطاء من والدتها.

وأضافت رجاء الجداوى، أنه مع مرور الزمن انخفض معدلات الترابط، إلا أن صندوق تحيا مصر، جاء ليعيد هذا العطاء والترابط، بإطلاقه دكان الفرحة، وتزويج الفتيات وتجهيزهم، وإدخال الفرحة على قلوب السيدات، مشيرة إلى أن الصندوق فتح الكثير من دكاكين الفرحة والخير.

ووجهت الجداوى، الشكر للدكتور على جمعة، عضو اللجنة التنفيذية للصندوق، مفتى الجمهورية السابق، على إسهاماته في عمل الخير، وفى فك كرب الغارمات، كما وجهت الشكر للجيش والشرطة، قائلة: «الجيش على رأسنا من فوق»، وتمنت للفتيات المقبلات على الزواج، موجهة النصيحة لهم بعدم الإكثار من الإنجاب، والاكتفاء بإنجاب طفلين، حتى يكونوا قادرين على تعليمهم، وتربيتهم وعلاجهم جيدا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «شوبير» يرحب بعودة«آل الشيخ» للأهلي:«أهلا بالفرسان»
» مانشستر سيتي يقسو على أستون فيلا بـ«البريميرليج»
» بالصور.. حملات على الباعة وإزالة الإشغالات بأكتوبر
» جرحى بين المتظاهرين شمال لبنان
» «كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس
» للرجال.. احذر منتجات الألبان تصيبك بهذا المرض الخطير
» إليسا تنضم لمظاهرات لبنان
» اتحاد شركات السياحة اليابانية: اليابانيون يعشقون الحضارة المصرية
» شاعرة أردنية تتزوج بشاب يصغرها بـ15 عامًا وتثير الجدل
» ناسا: "بلوتو" يجب أن يعود إلى مكانه
» فنانة شهيرة تصور لحظات الاعتداء عليها بالضرب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية