  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:01 م
بحث متقدم
الصورة التى اثارت جدلا

«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

أرشيف

الرئيس يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية

سامح أبوعرايس

«يوم تلات» رسالة من منظمات سرية على لسان عمرو دياب

ريك بيري

هذا ما قاله وزير الطاقة الأمريكي عن برنامج السعودية النووي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فرض حالة الطوارئ 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد

حافظ أبو سعدة

"أبو سعدة": إحنا اللي نقلنا مرشد الإخوان للمستشفى

سقوط الثلوج في حائل

شاهد.. أهالي حائل بالسعودية يحتفلون بسقوط الثلج

مرتضى منصور

مذكرة بـ «الصحفيين» ضد رئيس الزمالك

وزير خارجية الكويت: سنتابع تنفيذ المصالحة المصرية القطرية

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للوضع السوري

محمد صلاح

شاهد.. صلاح يغازل جماهير ليفربول بهذه الصورة

«كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس

الرياضة

الزمالك
الزمالك

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

موعد مباراة الزمالك والنجم بالسوبر الإفريقي

#

«كاف» يعلن حكم مباراة الزمالك وبطل السنغال

#

إعادة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

#

موعد ومكان بيع تذاكر مباراة الزمالك وبطل الصومال

المصريون

الزمالك

جينيراسيون

حدد الإتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الزمالك أمام أول أغسطس الأنجولى، فى الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وكان الكاف قد حدد يوم 7 ديسمبر المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة موعدًا للقاء، بينما المباراة الافتتاحية للفريق الأبيض مع مازيمبي الكونغولي يوم 30 نوفمبر المقبل.

وتضم مجموعة الزمالك كل من مازيمبي وأول اغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد الزامبي ووصل الأبيض إلى هذا الدور بعد الخسارة من جينيراسيون السنغالى فى الذهاب بهدفين مقابل هدف ثم الفوز عليه فى الإياب بهدف دون رد.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس
» للرجال.. احذر منتجات الألبان تصيبك بهذا المرض الخطير
» إليسا تنضم لمظاهرات لبنان
» اتحاد شركات السياحة اليابانية: اليابانيون يعشقون الحضارة المصرية
» شاعرة أردنية تتزوج بشاب يصغرها بـ15 عامًا وتثير الجدل
» ناسا: "بلوتو" يجب أن يعود إلى مكانه
» فنانة شهيرة تصور لحظات الاعتداء عليها بالضرب
» شاهد.. أم شجاعة تنقذ ابنها من "بالوعة"
» فى بلد الـ50 ألف مفقود.. الكشف عن مقبرة جماعية جديدة
» 45 طبيبًا و16 ساعة قصة نجاح أول زراعة للوجه فى العالم
» وصلة رقص لـ منى زكى.. وإعلامية شهيرة تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:17 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية