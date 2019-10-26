  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر05:00 م
بحث متقدم
الصورة التى اثارت جدلا

«قُبلة» رجاء الجداوي لـ«علي جمعة» تثير الجدل

أرشيف

الرئيس يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية

سامح أبوعرايس

«يوم تلات» رسالة من منظمات سرية على لسان عمرو دياب

ريك بيري

هذا ما قاله وزير الطاقة الأمريكي عن برنامج السعودية النووي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

فرض حالة الطوارئ 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد

حافظ أبو سعدة

"أبو سعدة": إحنا اللي نقلنا مرشد الإخوان للمستشفى

سقوط الثلوج في حائل

شاهد.. أهالي حائل بالسعودية يحتفلون بسقوط الثلج

مرتضى منصور

مذكرة بـ «الصحفيين» ضد رئيس الزمالك

وزير خارجية الكويت: سنتابع تنفيذ المصالحة المصرية القطرية

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للوضع السوري

محمد صلاح

شاهد.. صلاح يغازل جماهير ليفربول بهذه الصورة

الرئيس يمدد حالة الطوارئ 3 أشهر إضافية

الحياة السياسية

أرشيف
أرشيف

متابعات

أخبار متعلقة
#

فرض حالة الطوارئ 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد

#

الرئيس التونسي يعلن حالة الطوارئ

#

قرار جمهوري بمد حالة الطوارئ 3 أشهر

#

طوارئ في شرم الشيخ.. استعدادًا للمنتدى الأفريقي لمكافحة الفساد

السيسي

حالة الطوارئ

قرر الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت، إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر.

وأصدر السيسي، قرارًا رقم 555 لسنة 2019، بإعلان حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح الأحد.

وهذا هو التمديد العاشر لقرار إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد الصادر في أبريل 2017.

وينتظر القرار، موافقة البرلمان إذ لم يسبق للأخير أن رفض قرارًا مماثلا له.

وفي 11 يوليو الماضي، وافق مجلس النواب على قرار الرئيس بتمديد حالة الطوارئ المعلنة في جميع أنحاء البلاد منذ أكثر من عامين لمدة 3 أشهر إضافية.

وعادة ما ينص قرار تمديد الطوارئ على أن "تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، بجانب حفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين".

وفي 10 أبريل 2017، وافق البرلمان ‎على إعلان حالة الطوارئ 3 أشهر لـ "مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله"، ردًا على هجومين استهدفا كنيستين بالإسكندرية وطنطا، آنذاك، وأوقعا 45 قتيلاً على الأقل، وتبناهما تنظيم "داعش" الإرهابي.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» «كاف» يحدد موعد مباراة الزمالك وأول أغسطس
» للرجال.. احذر منتجات الألبان تصيبك بهذا المرض الخطير
» إليسا تنضم لمظاهرات لبنان
» اتحاد شركات السياحة اليابانية: اليابانيون يعشقون الحضارة المصرية
» شاعرة أردنية تتزوج بشاب يصغرها بـ15 عامًا وتثير الجدل
» ناسا: "بلوتو" يجب أن يعود إلى مكانه
» فنانة شهيرة تصور لحظات الاعتداء عليها بالضرب
» شاهد.. أم شجاعة تنقذ ابنها من "بالوعة"
» فى بلد الـ50 ألف مفقود.. الكشف عن مقبرة جماعية جديدة
» 45 طبيبًا و16 ساعة قصة نجاح أول زراعة للوجه فى العالم
» وصلة رقص لـ منى زكى.. وإعلامية شهيرة تشعل مواقع التواصل

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • مغرب

    05:17 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية