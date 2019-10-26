شاهد.. لحظة انهيار شرطي عراقي بسبب قمع المتظاهرين

26 أكتوبر 2019 - 01:34 م

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بصورة واسعة، يظهر شرطي عراقي يدخل في نوبة بكاء بسبب القمع المفرط للمتظاهرين.

وبحسب مقطع الفيديو، فقد ظهر الشرطي العراقي منزويا، في زاوية في المنطقة الخضراء وهو في نوبة بكاء شديدة، وسط إطلاق الرصاص الحي، حيث يحاول البعض التهدئة من روعه.

يأتي هذا في الوقت الذي تجددت فيه التظاهرات في العراق لأجل المطالبة برحيل النظام، بسبب تفشي الفساد في المؤسسات الحكومة، وسوء الHحوال المعيشية في البلاد.

وأسفرت مواجهة الشرطة للمتظاهرين بسقوط عشرات القتلى، والمصابين.