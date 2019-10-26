» ناسا: "بلوتو" يجب أن يعود إلى مكانه

26 أكتوبر 2019 - 01:00 م

أعلن جيم بريدينستين، رئيس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في واشنطن، عن اعتقاده بأنه يجب إعادة "بلوتو" إلى وضعه السابق، أي كوكب ضمن المجموعة الشمسية، وليس كوب قزم.

في سياق متصل لاقت تصريحاته قبول من الحاضرين خلال المؤتمر، خاصة أنه أشار إلى أن طبيعة باطن الكوب والأقمار المحيطة به والغلاف المتكون حوله من طبقات متعددة مثل باقي الكواكب، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن "بلوتو" كان يعد كوكبا حتى 2006 عندما تم اعتباره كوكب قزم من جانب الاتحاد الدولي لعلم الفلك، ومجموعتنا الشمسية تحتوى على 5 كواكب قزمية وهي كواكب تكون لديها كتلة كافية تسمح لها بالتشكيل على هيئة كرات بالاعتماد على جاذبيتها الخاصة، لكنها غير قادرة علي السيطرة على الأجرام الأخرى المحيطة بها.