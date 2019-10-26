  • السبت 26 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر02:51 م
بحث متقدم
الرئيس عبدالفتاح السيسي

فرض حالة الطوارئ 3 أشهر بجميع أنحاء البلاد

حافظ أبو سعدة

"أبو سعدة": إحنا اللي نقلنا مرشد الإخوان للمستشفى

سقوط الثلوج في حائل

شاهد.. أهالي حائل بالسعودية يحتفلون بسقوط الثلج

مرتضى منصور

مذكرة بـ «الصحفيين» ضد رئيس الزمالك

وزير خارجية الكويت: سنتابع تنفيذ المصالحة المصرية القطرية

الكويت: هذا هو الحل الوحيد للوضع السوري

محمد صلاح

شاهد.. صلاح يغازل جماهير ليفربول بهذه الصورة

لحظة انهيار شرطي عراقي بسبب قمع المتظاهرين

شاهد.. لحظة انهيار شرطي عراقي بسبب قمع المتظاهرين

رئيس حي مطوبس

"أقسم بالله معرفش حاجة".. مسئول يرد على صورته بالسوشيال ميديا

أنور قرقاش

أول تعليق لـ«قرقاش» على اتفاق اليمن

جانب من اللقاء

أديب: هقولكم السر الخطير عشان ترتاحوا

ناسا: "بلوتو" يجب أن يعود إلى مكانه

الصفحة الأخيرة

بلوتو
بلوتو

متابعات - أمينة عبد العال

أخبار متعلقة
#

العراق: نرفض تحوّل أراضينا إلى ساحة صراع

#

بشرى سارة تسعد المصريين بشأن لحوم الأضاحي

#

تصريح مثير لمسئول أممي عن وضع الجيش بالسودان

#

وزير الأوقاف بخطبة الجمعة: تنظيم النسل لا يتعارض مع الدين

ناسا

المجموعة الشمسية

بلوتو

أعلن جيم بريدينستين، رئيس إدارة الطيران والفضاء الأمريكية "ناسا"، خلال المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية في واشنطن، عن اعتقاده بأنه يجب إعادة "بلوتو" إلى وضعه السابق، أي كوكب ضمن المجموعة الشمسية، وليس كوب قزم.

في سياق متصل لاقت تصريحاته قبول من الحاضرين خلال المؤتمر، خاصة أنه أشار إلى أن طبيعة باطن الكوب والأقمار المحيطة به والغلاف المتكون حوله من طبقات متعددة مثل باقي الكواكب، حسبما نشرت وسائل إعلام محلية.

يذكر أن "بلوتو" كان يعد كوكبا حتى 2006 عندما تم  اعتباره كوكب قزم من جانب الاتحاد الدولي لعلم الفلك، ومجموعتنا الشمسية تحتوى على 5 كواكب قزمية وهي كواكب تكون لديها كتلة كافية تسمح لها بالتشكيل على هيئة كرات بالاعتماد على جاذبيتها الخاصة، لكنها غير قادرة علي السيطرة على الأجرام الأخرى المحيطة بها.

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» إليسا تنضم لمظاهرات لبنان
» اتحاد شركات السياحة اليابانية: اليابانيون يعشقون الحضارة المصرية
» شاعرة أردنية تتزوج بشاب يصغرها بـ15 عامًا وتثير الجدل
» ناسا: "بلوتو" يجب أن يعود إلى مكانه
» فنانة شهيرة تصور لحظات الاعتداء عليها بالضرب
» شاهد.. أم شجاعة تنقذ ابنها من "بالوعة"
» فى بلد الـ50 ألف مفقود.. الكشف عن مقبرة جماعية جديدة
» 45 طبيبًا و16 ساعة قصة نجاح أول زراعة للوجه فى العالم
» وصلة رقص لـ منى زكى.. وإعلامية شهيرة تشعل مواقع التواصل
» خدعوك فقالوا.. تناول أدوية الضغط مساء يضاعف مفعولها
» شاب يصالح خطيبته المسجونة بهذا الفعل الغريب

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • عصر

    02:53 م

  • فجر

    04:47

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:17

  • عشاء

    18:47

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية