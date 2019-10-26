"أقسم بالله معرفش حاجة".. مسئول يرد على صورته بالسوشيال ميديا

26 أكتوبر 2019 - 12:53 م

رد رئيس مدينة مطوبس المهندس استفتاح إبراهيم، على صورته المنتشرة بمواقع التواصل الاجتماعي، وهو يقوم بتصريف مياه الأمطار بنفسه وتسليك مصفاة الرصيف، قائلاً: "أقسم الله معرفش حاجة ولا أعرف أني بتصور ومعرفش مين صورني".

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، قائلاً: "أنت كنت في مرور عادي وأثناء تحركي بأحد شوارع المدينة وجدت بركة مياه ومصفاة الرصيف بها شوائب تعوق تصريف المياه فقررت إصلاحها".

وتابع: صلحت المصفاة بنفسي بدل ما أتصل بعامل وأعطله عشان حاجة بسيطة ممكن أعملها بسهولة، معقبًا: "إحنا بنعمل بروح الفريق مش المسئول والعامل، ولسه شغالين في الشارع لتصليح أي عطل يعوق حركة المواطنين".