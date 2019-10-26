أديب: هقولكم السر الخطير عشان ترتاحوا

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جانب من اللقاء

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القمة الروسية الإفريقية

غضب الإعلامي عمرو أديب من تعقيبات البعض الساخرة على جلوس رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال لقائهما بروسيا على هامش القمة الروسية الأفريقية لمناقشة بعد الملفات المشتركة بين البليدين أهمها ملف سد النهضة".

وقال أديب خلال برنامجه "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي": "الناس اللي شاغلها أوي طريقة جلوس آبي أحمد أمام الرئيس السيسي، هقولكم السر الخطير اللي شاغلكم، الحكاية بسيطة جدًا الراجل بيقعد كدا مع كل الناس هو بيرتاح كدا مبيعرفش يقعد غير بالطريقة دي".

وأضاف منفعلاً: "قبل ما تسخروا وتتريقوا قارنوا جميع صوره مع القادة هتلاقوه مبيقعدش غير كدا حاطط رجل علي رجل، هو متربي علي كدا، مش مهم قعد إزاي المهم قال ايه في القعدة دي".

وتابع الرد جاهز على كل القنوات المتطرفة اللي ما بتصدق تعلق علي حاجة معقبًا: "أنتم حاقدون ولا تهتموا سوى بالتفاهات".

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