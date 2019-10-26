انطلاق الأسبوع العربي للتنمية المستدامة للعام الثالث برعاية الرئيس

26 أكتوبر 2019 - 11:48 ص

تنطلق في الثالث من نوفمبر المقبل فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، الذي ينعقد في مصر للعام الثالث تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي تنظمه جامعة الدول العربية، وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، الأمم المتحدة، البنك الدولي، الاتحاد الأوروبي.

وتقام في ثاني أيام فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة، جلسة حوارية حول "ثقافة الاستدامة في العالم العربي.. فرص و تحديات"، يدير الجلسة محمد الفولي المدير التنفيذي الأسبق للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر ورئيس مؤسسة «باتريوت» لاستشارات الاستدامة .

وتستضيف الجلسة قامات من الخبرات والمتحدثين خلال هذه الجلسة الحوارية الهامة لمناقشة و تبادل الخبرات حول ثقافة الاستدامة في الوطن العربي، وهم، د. أحمد كمالي "نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشؤون التخطيط"، د. شيرين الشواربي "أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة"، د. وسام البيه "المدير الإقليمي لمؤسسة دروسوس في مصر، د. سينا حبوس "مستشار البيئة والاستدامة بهيئة الرقابة المالية"، السفيرة شيرين سعد الله "المستشار الإقليمي لتعبئة الموارد والشراكة، المكتب الإقليمي للدول العربية، صندوق الأمم المتحدة للسكان.

من جانبه أكد محمد الفولي المدير التنفيذي الأسبق للاتفاق العالمي للأمم المتحدة بمصر ورئيس مؤسسة «باتريوت» لاستشارات الاستدامة، على أهمية التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أهداف التنمية المستدامة، والمعروفة كذلك باسم الأهداف العالمية، هي دعوة عالمية للعمل من أجل القضاء على الفقر وحماية كوكب الأرض وضمان تمتع جميع الناس بالسلام والازدهار .

وأضاف الفولي في تصريحات صحفية اليوم، أن أهداف التنمية المستدامة تقتضي العمل بروح الشراكة وبشكل عملي حتى يمكننا اليوم من اتخاذ الخيارات الصحيحة لتحسين الحياة، بطريقة مستدامة، للأجيال القادمة، وهي توفر مبادئ توجيهية وغايات واضحة لجميع البلدان لكي تعتمدها وفقا لأولوياتها مع اعتبار التحديات البيئية التي يواجهها العالم بأسره.

وأوضح «الفولي» أن أهداف التنمية المستدامة تمثل جدول أعمال شامل، وهي تعالج الأسباب الجذرية للفقر وتوحدنا معا لإحداث تغيير إيجابي لكل من البشر والكوكب