رسالة ساخنة من مرتضى منصور لـ جهاز "ميتشو"

26 أكتوبر 2019 - 11:25 ص

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، رسالة إلى مدربه الصربي "ميتشو" بعد تذبذب الأداء الفترة الأخيرة.

وأضاف "منصور" خلال حديثه لبرنامج "الزمالك اليوم" عبر فضائية "الحدث اليوم"، بأنه لم يستمع إلى مطالب الجمهور بإقالة الجهاز الفني خلال فترة توقف الدوري، متابعًا من السهل أن أقوم بإقالة الجهاز الفني ودفع الشرط الجزائي لكن إذا استمع كل رئيس نادي إلى أصوات الجماهير سيصبح "طرطور".

ووجه رئيس القلعة البيضاء حديثه لمديره الفني قائلاً: "بلاش تلاعب فى مراكز اللاعبين، من الأفضل أن يلعب كل لاعب فى مركزه كى يظهر كل ما لديه من مهارات".