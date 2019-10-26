» فى بلد الـ50 ألف مفقود.. الكشف عن مقبرة جماعية جديدة

26 أكتوبر 2019 - 11:10 ص

تعتبر المكسيك من أكثر البلاد التي يتم ممارسة العنف بداخلها، ويفقد بها الآلاف من الأشخاص، بسبب النزاعات المسلحة بسبب عصابات تهريب المخدرات، لذلك أطلق عليها بلد الـ50 ألف مفقود، وهناك الآلاف من الأسر التي تبحث عن أبنائها أو عائلها باستمرار، وفي أحد جولات البحث عثر بالصدفة علي مقبرة جماعية تضم 13 جثة في حفرة في بلدة بويرتو بيناسكو بولاية سونورا شمال غرب المسكيك علي مسافة100 كيلو متر من الحدود الأمريكية، حسبما أعلنت السلطات المحلية.

في سياق متصل أعلن مكتب المدعى العام أن الأطباء الشرعيين سيجرون العديد من التحاليل لمعرفة سبب الوفاة وتحديد شخصيات أصحاب الجثث.

يذكر أن هناك 49180 بلاغًا عن حالات اختفاء، وهناك 37 ألف جثة مجهولة في ثلاجات الموتي في انتظار التعرف عليهم، حسبما أعلنت وسائل الإعلام المحلية.