محافظ الإسكندرية للأهالي: اعذرونا مش هنشتغل فى الشوارع الداخلية

26 أكتوبر 2019 - 10:59 ص

اعتذر محافظ الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة، لأهالي المحافظة عن تضررهم بسبب موجة الطقس السيئة وتعطيل مصالحهم بسبب الأمطار التي شهدتها المحافظة مؤخرًا".

وقال قنصوة في مداخلة هاتفية أجراها مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" مخاطبًا أهالي المحافظة: "اعذرونا، مش هنقدر نشتغل في الشوارع الداخلية للمحافظة قبل من نخلص الخطوط الرئيسية، إحنا شغالين بكل طاقنا وهنوصلكم قريب وهنحل المشكلة".

وأضاف: "إحنا معانا فريق عمل شغال بكل طاقته وقوته، عايزين الجميع يتفهم إن موجة الأمطار كانت صعبة وتحتاج لمزيد من الاستعدادات ونحن جاهزون لأي موجة أخرى".