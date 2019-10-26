هاتف محمول البشير يثير ضجة داخل السجن

26 أكتوبر 2019 - 10:22 ص

أثار العثور على هاتف محمول لدى الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير داخل محبسه بسجن كوبر، ضجة في الوسط السوداني، حيث اعتبرته منظمات حقوقية أنه تقصير من جانب قوات الأمن.

وكشفت منظومة "زيرو فساد" السودانية، عن أنه تم العثور على هاتف محمول لدى الرئيس المخلوع عمر البشير بمحبسه في سجن كوبر.

وحسب منظومة زيرو فساد السودانية، فإن الهاتف تم إدخاله للبشير عن طريق عسكري يعمل في السجن، وتم فصله من الخدمة بعد ذلك.

ووفقًا لصحيفة "المشهد السوداني"، أوضحت المنظومة أن الهاتف تم إدخاله للبشير عن طريق عسكري يعمل في سجن كوبر، تم فصله من الخدمة بعد ذلك، وتم تعيينه في إحدى الشركات "التابعة للإسلاميين براتب مجزي".

وانتقدت المنظمة ما وصفته بتقصير وزارة الداخلية "في حسم نشاط الرئيس المخلوع ومعاونيه داخل سجن كوبر".