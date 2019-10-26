» زفة عروس تتحول إلى مأساة فى حلوان

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تحول زفاف عروس إلى مأساة بعد أن لقي اثنان من أقارب العروسة مصرعهما وأصيب 3 آخرون، بعد أن انقلبت سيارة بهم وهم في طريقهم إلى إحضار العروس من الكوافير، بمنطقة التبين في حلوان.

وكان قطاع شرق الجيزة قد تلقى بلاغا من شرطة النجدة بحادث مروري بالطريق الإقليمي بين محافظتي الجيزة والقاهرة، وانتقلت القوات إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى قصر العيني  والقتلى هم "يوسف فوزي وسيد رضا" وتم تحرير محضر بالواقعة، حسبما نشرت مواقع صحفية.

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