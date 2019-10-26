السعودية.. حبس قاضي "الجن" ومستشاريه بالمدينة المنورة

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الجن

أصدرت محكمة سعودية، حكما بحبس أحد القضاة بالمدينة المنورة وصفته الصحف المحلية "بقاضي الجن" بتهمة التزوير والرشوة بملايين الريالات، في واحدة من أشهر القضايا التي شهدتها محاكم المملكة، حيث زعم الجاني أن جنيا تلبّسه وورطه في القضية.
وتراوحت أحكام المحكمة الجزائية، في القضية التي تضم 38 متهما، تتراوح بين البراءة والسجن مدة عام، و20 عاما للمتهمين الثلاثة الرئيسيين بالقضية، وهم القاضي ومستشاران له.


ويواجه المتهمون في القضية، وبينهم رجال أعمال وموظفون حكوميون ومسؤول بوزارة النقل، اتهامات بالرشوة والتزوير لمحررات رسمية من بينها صكوك ومستندات حكومية وتواقيع وبيع أراض وإفراغها على متهمين آخرين، وتحويل المبالغ إلى رجل أعمال و"قاضي الجن".
وحسب صحيفة المدينة المنورة السعودية، فأن هذه الأحكام غير نهائية، خاصة وأنها جاءت بعد أن أعادت المحكمة الجزائية بالمدينة النظر في القضية مرة أخرى، عقب إصدارها سابقا أحكاما ببراءة المتهمين بالقضية، قبل أن تتدخل هيئة الرقابة والتحقيق وتقوم بتصحيح الدعوى من أخطاء رافقت التحقيق.


وكشف عن القضية أول مرة قبل نحو 9 سنوات، وأخذت شهرة تعدت حدود المملكة بعدما ألقى القاضي المتهم بنهب 600 مليون ريال (160 مليون دولار)، باللائمة على "الجن" وادعى أنه خاضع لرغباته بشكل كلي، حيث قال في رده خلال استجوابه إنه لا يسيطر على أفعاله وأقواله.


ووفقا لتقارير إعلامية محلية صدرت خلال التحقيقات الأولية في القضية، فإن الجاني ادعى خلال الاستجواب أنه "مريض ويتعالج بالرقية الدينية عند بعض المشايخ في منطقتي القصيم والمدينة، ولا يسيطر على أفعاله وأقواله".


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