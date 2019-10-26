تفاصيل صادمة.. اغتصب سيدتين 25 مرة

26 أكتوبر 2019 - 09:53 ص

تباشر محكمة الجنايات في دبي محاكمة وافد من أصول أفريقية، استدرج أكثر من امرأة، عبر تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، وقام بتهديدهن، قبل أن يغتصبهن.

وقد رفض المتهم الدفاع عن نفسه، بتهم الخطف والاغتصاب، إضافة إلى إجباره السيدات على أكل فضلات الحيوانات، ما يوحي بأنه شخص مضطرب نفسيًا.

وكانت سيدتان من جنسيات أوروبية قد اتهمتا الموظف الأفريقي باغتصابهما أكثر من 25 مرة، حيث اكتفى المتهم بالإنكار فقط، دون أن يقدم أدلة كافية تنفي التهم الموجهة إليه.

كما أشارت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم كان قد أحيل أيضًا إلى محكمة الجنايات بتهمة اغتصابه لسيدة أوربية، أكثر من 20 مرة.