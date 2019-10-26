السياحة توقف الرحلات السياحية بجميع المحافظات

26 أكتوبر 2019 - 09:23 ص

وجهت الوزارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة المصرية بالتنبيه على جميع شركات السياحة بكل المحافظات بإيقاف كل الرحلات السياحية بجميع المحافظات داخلها وخارجها، وبالمثل إيقاف جميع الأنشطة البحرية ومراكز الغوص اليوم، وذلك في المدن المُطلة على البحر المتوسط والبحر الأحمر والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، نظرًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حرصا من وزارة السياحة على سلامة السائحين وسائقي الأتوبيسات السياحية والمرشدين السياحيين.

وشددت الوزارة أنه حال مخالفة التعليمات سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية المشددة تجاه الشركة المخالفة، وذلك اتساقا مع تكليف مجلس الوزراء برفع حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى استعدادًا لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.