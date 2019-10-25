بريطانيا.. القبض على 4 أشخاص يشتبه بتورطهم بـ"شاحنة الجثث"

25 أكتوبر 2019 - 11:40 م

أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، القبض على 4 أشخاص، للاشتباه في تورطهم بحادثة الشاحنة التي عثر فيها على 39 جثة في مدينة "إسيكس".



وقال بيبا ميلز، نائب رئيس الشرطة في إسيكس، في بيان بثه التلفزيون البريطاني، إنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص يشتبه بتورطهم في حادثة الشاحنة.

وذكر ميلز أن الموقوفين، "رجل وامرأة (38 عاما)، بالإضافة إلى رجل آخر (48 عاما) من إيرلندا الشمالية".

فيما تم توقيف الرابع في مطار ستانستيد شمال شرق العاصمة لندن.

وبحسب بيان الشرطة، فإن المتهمين الأربعة يواجهون تهمتيْ الاتجار بالبشر والقتل الخطأ، مشيرا أن "جثث القتلى ستخضع للفحوصات، الجمعة، بعد أن نقلت إلى المشرحة".

وقبل أيام، عثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة داخل إحدى الشاحنات في مدينة إسيكس، وألقت القبض على سائق يشتبه في تورطه في الحادث.

ويُعتقد أن الشاحنة دخلت المملكة المتحدة عبر ميناء "هوليهيد" الويلزي بعد سفرها من أيرلندا، وبحسب التحقيقات فإن الشاحنة تم تسجيلها في بلغاريا عام 2017.







