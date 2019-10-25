تعليق ناري لـ"أديب" على تعرض البلاد لإعصار

25 أكتوبر 2019 - 11:00 م

علق الإعلامي عمرو أديب، على ما يتم تداوله بشأن تعرض مصر لإعصار، قائلا: "لو تعرضنا لإعصار يبقا أمر ربنا، وليس للبشر دخل.. دي ظاهرة طبيعية محدش مسئول عنها".



وأضاف "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، أن بيان مجلس الوزراء عن حالة الطقس جيد جدا، منوهًا بأن هناك أعاصير تغير مسارها في اللحظات الأخيرة، معقبًا: "يعني ممكن الإعصار بكرة يعدي أو ميحصلش.. ده أمر ربنا".



وتابع "أديب"، أن هناك مواقع صحفية وصفت ما تتعرض له مصر بالفبركة، معلقا: "إحنا لا في فبركة، ولا فرتكة.. لو في ظاهرة مناخية جاية ضد البلد، ده أمر ملهوش دعوة بالحكومة".

