توفيق عكاشة يوجه أغرب سؤال لمشاهديه.. هذا ما قاله

25 أكتوبر 2019 - 10:00 م

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن حكومات دول العالم الثالث تعمل على تعويض الفارق الثقافي لمواطنيها، منوها أنهم يحتاجون لنوع معين من الإعلام ليكملوا النقص لديهم، مشيرا الى أن شكل الإعلام الموجه لهم يجب أن يكون متناسقا مع وضع المشاهد الذي يتابعه.



وأضاف "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" االمذاع عبر فضائية الحياة ، اليوم الجمعة، أنه لو شعر المشاهد بالفارق بين ما يشاهده وبين وضعه، فيحجم عن المتابعة لشعوره أن المحتوى المقدم لا يمثله، منوها بأن الإعلام صناعة من أخطر الصناعات على الإطلاق.

