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"حقوق الإنسان" العراقية: ارتفاع قتلى احتجاجات الجمعة إلى 30

عرب وعالم

العراق
العراق

المصريون ووكالات

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مفوضية حقوقية عراقية: ارتفاع قتلى الاحتجاجات إلى 28

أعلنت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان في العراق، مقتل 30 متظاهرا وإصابة 2312 آخرين بينهم أفراد أمن، الجمعة، إثر أعمال عنف رافقت اليوم الأول لتجدد الاحتجاجات بالعاصمة بغداد ومحافظات وسط وجنوبي البلاد.
وفي بيان اطلعت عليه الأناضول، قالت المفوضية؛ وهي مؤسسة رسمية ترتبط بالبرلمان، إن "أعداد القتلى من المتظاهرين ارتفعت إلى 30، في المواجهات التي حصلت بين القوات الأمنية وحماية المقرات الحزبية والمتظاهرين".
وأوضحت أن "8 متظاهرين قتلوا في بغداد، و9 في محافظة ذي قار، و9 في محافظة ميسان، و3 في محافظة البصرة، وقتيل واحد في محافظة المثنى".
ولفتت إلى "ارتفاع عدد المصابين إلى 2312 من المتظاهرين والقوات الأمنية، (حيث سجل في) بغداد 1493 مصابا، و90 مصابا في ذي قار، و10 مصابين في محافظة واسط، وإصابة 151 في المثنى، و301 مصاب في البصرة، وإصابة 112 في محافظة الديوانية، و105 في ميسان".
كما أشارت إلى أن "50 مبنى حكوميا ومقرا حزبيا تعرض للحرق أو الإضرار في محافظات الديوانية وميسان وواسط وذي قار والبصرة وبابل" جنوبي البلاد.
واستأنف المتظاهرون العراقيون احتجاجاتهم المناهضة للحكومة منذ ساعات الصباح الأولى من اليوم، في بغداد ومحافظات الوسط والجنوب، للمطالبة بإقالة الحكومة وإصلاح النظام السياسي "الفاسد".
وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف ارتفعت وتيرتها بصورة متصاعدة في ساعات المساء وخاصة في محافظات جنوبي البلاد.
واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي، فيما سقط معظم القتلى جراء إطلاق النار من قبل فصائل شيعية مسلحة مقربة من إيران لدى محاولة المتظاهرين إحراق مقرات تلك الفصائل.
وهذه ثاني موجة احتجاجات عنيفة في العراق خلال الشهر الجاري، حيث قتل 149 محتجاً و8 من أفراد الأمن قبل نحو أسبوعين. -

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