» أسعار الذهب تعاود الارتفاع في ختام الأسبوع

ارتفعت من جديد أسعار الذهب في مصر، اليوم الجمعة 25- 10- 2019، حيث سجل عيار 21 الأكثر شيوعًا 677 جنيهًا، مقارنة بنحو 675 ببداية التعاملات اليوم، وفقًا لنادي نجيب سكرتير شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية بالقاهرة.

وقال نجيب، إن عيار 21 شهد صعودا بنحو 2 جنيه اليوم، وذلك منذ بداية التعاملات ثم استقرار منتصف اليوم لتغلق الجلسة على ارتفاع، وتشهد الأسعار تذبذبًا بين انخفاض وصعود.

وتأتي أسعار الذهب في مصر الآن كما يلي:

.عيار 21 الأكثر شيوعًا 677 جنيهًا للجرام

عيار 24 سجل 778 جنيهًا للجرام.

عيار 18 انخفض ليسجل 577 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب ويزِن 8 جرامات سجل 5416 جنيهات.

وسجل سعر الأوقية 1508 دولارات