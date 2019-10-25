» 6 محافظات تعلن تعليق الدراسة إلى أجل غير مسمى

أعلنت محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والغربية والدقهلية، تأجيل الدراسة بالمدارس والجامعات، حرصًا على سلامة الطلاب، لحين استقرار الأحوال الجوية.

ومن جانبه أجرى وزير التنمية المحلية اتصالات هاتفية بعدد من المحافظين، للوقوف على الإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة الأمطار التي شهدتها تلك المحافظات واتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحفاظ على أمن وسلامة المواطنين.

وتابع وزير التنمية المحلية مع المحافظين التي شهدت محافظاتهم أمطارًا اليوم الجمعة، جهود المتابعة الميدانية التي قاموا بها على مدار اليوم بكافة المواقع لسرعة التعامل مع اَي مشكلات والتنسيق لحلها.

وشددت الوزارة على ضرورة استمرار المحافظات في رفع درجة الطوارئ ومراجعة خطة انتشار كافة المعدات بالتنسيق مع الأجهزة المعنية ووضع جميع المعدات في حالة تأهب قصوى للتعامل مع أحداث غير متوقعة والتنسيق مع القوات المسلحة وإدارات المرور بالمحافظات لتحديد الطرق والمحاور البديلة في حالة إغلاق أية شوارع أوميادين رئيسية نتيجة الأمطار والتنبيه على شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظات باتخاذ الاستعدادات اللازمة والتأكد من تطهير شبكات الصرف الصحى.