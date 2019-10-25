» «ماني»: أحلم بالحصول على الكرة الذهبية هذا العام

25 أكتوبر 2019 - 09:11 م

تحدث ساديو ماني، مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي والمنتخب السنغالي، عن أمنيته الشديدة بالحصول على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" هذا العام.

وقال "ماني" في تصريحات لموقع ليفربول الرسمي عن جائزة الكرة الذهبية:" إنه حلم بالنسبة لي أن أفوز بهذه الجائزة، لكنه لم يكن هاجسًا بالنسبة لي، لأني أفكر دائمًا في الفوز بالبطولات مع ليفربول والسنغال"

وأضاف:"أفكر دائمًا في المجموعة، لقد بذلت قصارى جهدي. التفكير في أنني قد أتمكن من الفوز هو تقدير كبير لي وأنا سعيد للغاية به بالتأكيد".

وواصل:"إنه حلم كبير بالنسبة لي أن أفوز بها يومًا ما. سأحاول دائمًا الفوز بها طالما ألعب كرة القدم، إذا حدث ذلك، سأكون أسعد رجل في العالم".

وعن شعور زملائه في ليفربول بعد ترشحهم للفوز بالجائزة:"كان جميع اللاعبون سعداء بترشيحهم للجائزة، إنه حلم لأي لاعب أن يكون جزءًا من هذا الترشيح، وخاصة الفوز بها".

ويعد ماني واحدًا من سبعة لاعبين من ليفربول (محمد صلاح – جيني فينالدوم – ألكسندر آرنولد – أليسون بيكر – روبرتو فرمينيو - فيرجيل فان دايك) تم اختيارهم في قائمة المرشحين التي ضمت 30 لاعبًا في قائمة مجلة فرانس فوتبول لجائزة الكرة الذهبية 2019، والتي سيتم الإعلان عن الفائز بها في 2 ديسمبر المقبل بفرنسا.