» بالفيديو.. إعصار قوي يضرب ساحل العلمين

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يوثق لحظة وجود عاصفة أشبه بـ"الإعصار" فوق شاطئ مدينة العلمين، حسبما ذكر مروجو الفيديو.

وفي وقت سابق من اليوم، نشر أحد ابناء مدينة الإسكندرية، مقطع فيديو، تظهر فيه عاصفة قوية، حيث علق عليه: "شاطئ البروفاج بالإسكندرية من ساعة".

وتشهد السواحل الشمالية، ومدن شمال الدلتا، هطول أمطار متواصلة منذ الصباح، تسببت في تجمعات مائية مما أدى إلى شلل حركة المرور، في الشوارع والميادين، والطرقات العامة.

وقررت الحكومة، تعطيل الدراسة غدًا السبت، في عدد محافظات الإسكندرية والبحيرة والغربية، وكفر الشيخ، ودمياط والدقهلية، نظرًا لموجة الطقس السيئ التي تعرضت لها مصر خلال الأسبوع الجاري.

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