1800 قتيل وجريح في مظاهرات العراق اليوم

25 أكتوبر 2019 - 07:56 م

تجددت المظاهرت التي تجتاح عدة مدن عراقية اليوم الجمعة، وسط سقوط عدد من القتلى والجرحى بين المتظاهرين.

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان بالبلاد اليوم، أن حصيلة القتلى والجرحى ارتفعت إلى أكثر من 1800 قتيل وجريح.

وارتفع عدد القتلى إلى 24 لقوا حتفهم في قمع القوات الأمنية، وحمايات المقرات الحزبية للمتظاهرين.

وأوضحت المفوضية، أن عدد المصابين ارتفع كذلك ليبلغ 1779 مصابا من المتظاهرين، والقوات الأمنية.

ويشهد العراق مظاهرات منذ أكثر من شهرين، بسبب البطالة والفساد وتردي الأوضاع المعيشية.