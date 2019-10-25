ضحية جديدة للأمطار.. مصرع شاب صعقًا بالكهرباء بالبحيرة

مقتل العشرات في مظاهرات ضد "آبي أحمد" بإثيوبيا
1800 قتيل وجريح في مظاهرات العراق اليوم
تدخل مصري عاجل لإنقاذ مواطنين بالسعودية
"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر
الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا
نتيجة الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدًأ في 4 محافظات
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أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات
حسن علام- متابعات
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