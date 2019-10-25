» خلال مسيبرات العودة،.إصابة 77 فلسطينًيا بنيران الاحتلال

أصيب 77 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال فعاليات الجمعة الـ 80 لمسيرات العودة وكسر الحصار على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.





وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة مختلفة من بينها 31 إصابة بالرصاص الحي و28 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل قوات الاحتلال.

وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن الطواقم الطبية تعاملت مع 77 إصابة مختلفة من بينها 31 إصابة بالرصاص الحي و28 إصابة بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط من قبل قوات الاحتلال.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين في الأبراج العسكرية، وخلف السواتر الترابية على امتداد السياج الفاصل شرقي القطاع، أطلقوا الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات التي تجري عندها فعاليات المسيرات الأسبوعية.