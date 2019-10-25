  • الجمعة 25 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:49 م
بحث متقدم
أرشيفية

مقتل العشرات في مظاهرات ضد "آبي أحمد" بإثيوبيا

العراق

1800 قتيل وجريح في مظاهرات العراق اليوم

سعفان

تدخل مصري عاجل لإنقاذ مواطنين بالسعودية

أقمار صناعية

"الأرصاد" تفجر مفاجأة بشأن إعصار يضرب مصر

أمير الكويت

الكويت تطالب مواطنيها بمغادرة هذه الدولة فورًا

أرشيفية

نتيجة الطقس السيء.. تعطيل الدراسة غدًأ في 4 محافظات

أرشيفية - سد النهضة

تطور جديد بشأن سد النهضة.. دولتان عربيتان تدعمان مصر

ضحية انهيار عقار بالإسكندرية

بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 في انهيار عقار بالإسكندرية

شاهد.. محمد صلاح ورامي مالك في حقل مجلة " تايم"

بالفيديو.. مطرب يخصص أغنية لـ«صلاح» في ألبومه الجديد

ارشيفية

أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات

غدًا.. إنطلاق الجولات التعريفية لمنتدى شباب العالم 2019

الحياة السياسية

أرشيفية
أرشيفية

أحمد سالم

أخبار متعلقة
#

رد قطر على استغلال «صلاح» في مونديال الأندية

#

«زيدان» يعلق على فوز «ميسي» بجائزة الأفضل

#

أسرار خيانة إعلامي مصري لـ«محمد صلاح»

#

«إيدرسون»: أليسون الأحق بالفوز بجائزة أفضل حارس بالعالم

أسوان

كوكاكولا

منتدى شباب العالم

برعاية شركة "كوكاكولا" العالمية، إنطلاق الجولات الدولية التعريفية لمنتدى شباب العالم، غدا السبت 26 أكتوبر.

وتأتي هذه الجولة الدولية، التي أعلنت عبر صفحتها بموقع التواصل "فيس بوك"، للتعريف بمنتدى شباب العالم، عن دعمها لرسالة المنتدى الخاصة بتمكين الشباب وإعطاء الأمل والحافز لشباب العالم.

حيث تنظم إدارة المنتدى ندوات عدة في دول مختلفة، وسيجري تعريف الشباب من مختلف الجنسيات بطريقة التسجيل للمشاركة في فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، الذي يعقد في الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2019، في مدينة شرم الشيخ.

وتستهدف هذه الجولات تطوير وتنمية مجتمع منتدي شباب العالم "wyf community "، من خلال جذب الشباب من مختلف الدول، لكي يصبحوا فيما بعد أعضاء فاعلين في جميع أنشطة وفعاليات المنتدى التي ستعقد داخل وخارج مصر.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

محمد يحيي.. ضحية الإسلاميين أيضا!

محمود سلطان

استعادة الريادة

حسام فتحي

تنازل عن (الباشوية) من أجل(المشيخة) !!

د. هشام الحمامي

المس الكهربائي المسيحي

القس مكاريوس فهيم قليني

التطرف الأيدلوجي

ياسر أنور

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل
شارك معنا

اخترنا لك

» "آل الشيخ" عن فيديو مؤثر لأمير سعودي: "بارك الله فيك"
» "النهضة" التونسية: لن نترك رئاسة الحكومة لأحد
» رسميًا.. الأزهر يعلن تعطيل الدراسة غدًا بهذه المحافظات
» خلال مسيبرات العودة،.إصابة 77 فلسطينًيا بنيران الاحتلال
» شعبة المخابز: إعادة تسعير رغيف الخبر طبقًا للزيادات
» «مرعي» يوضح سبب الأداء الباهت للزمالك أمام بطل السنغال
» بيان هام وعاجل من «الأرصاد» بشأن الطقس
» الترسانة يتأهل إلى الدور التمهيدي الرابع بكأس مصر
» حقيقة بيع محمية «نبق» لمستثمر أجنبي
» النجم الساحلي يحدد موعد مباراته مع الأهلي
» أنباء عن استقالة الحكومة اللبنانية خلال ساعات

استطلاع رأي

ما هي توقعاتك بشأن أزمة سد النهضة؟

  • فجر

    04:47 ص

  • فجر

    04:46

  • شروق

    06:10

  • ظهر

    11:44

  • عصر

    14:53

  • مغرب

    17:18

  • عشاء

    18:48

من الى
جني البلح
بطلات الكارتيه
الحديد
أول شهيد خلال زفافه
أرشيفية