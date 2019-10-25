» «مرعي» يوضح سبب الأداء الباهت للزمالك أمام بطل السنغال

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أكد عصام مرعي مدرب الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، أن الفريق الأبيض نجح في تحقيق المطلوب منه خلال موقعة جينيراسيون فوت السنغالي والتي جمعت الفريقين أمس الخميس، في إياب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأضاف «مرعي» في تصريحات صحفية، هدف الفريق في مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي كان التأهل وقد تحقق الهدف رغم الظروف التي واجهت الفريق وادت إلى إعادة اللقاء.

وعن ظهور الزمالك بمستوي متواضع في مباراة الأمس قال عصام مرعى، الزمالك واجه ضغطا عصبيا وهو ما أثر على اللاعبين داخل الملعب وأدي إلى عدم الظهور بالمستوى المطلوب ولكن في النهاية تأهل لدور المجموعات الإفريقي.

كما أشار مدرب الزمالك إلى أن المباراة كانت مشحونة ويسودها التوتر والجهاز الفني كان يحاول تهدئة اللاعبين ونجحنا في إحراز هدف وأهدرنا ركلة جزاء وأجرينا تغييرات اضطرارية.


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