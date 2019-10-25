بسبب الأمطار.. مصرع وإصابة 3 في انهيار عقار بالإسكندرية

نتيجة الطقس السيئ التي تتعرض له السواحل الشمالية وخاصة مدينة الإسكندرية، سقطت أجزاء من عقار قديم في شارع الغزالي المتفرع من شارع الفحام بمحافظة الإسكندرية، مما أدى مصرع شخص وإصابة 2 آخرين.

وعلى الفور تواجدت قوات الحماية المدنية ورئيس حي الجمرك نجوى أمين إلى موقع العقار، حيث تمكنت الحماية من استخراج أحد الأشخاص المحتجزين بالعقار، يُدعى "ع.م" 50 عامًا، بالطابق الأول علوي، وجرى نقله إلى مستشفى رأس التين بالأنفوشي.

كما تصادف مرور شخصين آخرين من قاطني المنطقة أثناء سقوط أجزاء من العقار، ما أدى إلى وفاة "ع.س" 53 عامًا وإصابة "ش.م" 55 عامًا، وجرى نقله إلى مستشفى الميري.

يُذكر أن العقار مكون من طابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، خالٍ من السكان وصادر له قرار هدم من الحي.

وجرى العمل على إزالة الأجزاء المعلقة من العقار والتي تمثل خطورة على المارة، وأيضًا قطع المرافق من غاز وكهرباء عن المنطقة لتأمين المواطنين وقاطني العقارات المجاورة بالتعاون مع شبكات الجمرك.