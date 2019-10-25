تطور جديد بشأن سد النهضة.. دولتان عربيتان تدعمان مصر

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أكد كل من الأردن والعراق اليوم الجمعة، وقوفهما إلى جانب مصر في أزمتها مع إثيوبيا بشأن سد النهضة.

جاء هذا على هامش اجتماع لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق اليوم، ضمن أعمال القمة الثامنة عشرة لدول حركة عدم الانحياز في أذريبجان.

وخلال الاجتماع، أطلع وزير الخارجية سامح شكري نظيريه، العراقي محمد الحكيم، الأردني أيمن الصفدي، خلال الاجتماع بالمستجدات المتصلة بمفاوضات سد النهضة.

وكشف "شكري" للوزيرين نتيجة ما جاء في لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في مديمة سوتشي خلال قمة روسيا – إفريقيا.

وقال سامح شكري إن مصر تسعى للتوصل لحل يحفظ حقوق الدول، وعلى أساس القانون الدولي وقواعد الشرعية الدولية، ومن خلال اتفاق ملزم، وبما لا يؤدي للإضرار بمصالح مصر وأمنها المائي.

وشدد وزير الخارجية العراقي محمد الحكيم، ونظيره الأردني أيمن الصفدي، وقوف بلديهما مع مصر في سعيها لحماية حقوقها المائية وحل الخلاف عبر المفاوضات وفق الشرعية الدولية، وبما يحفظ حقوق الدول.


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