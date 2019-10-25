بيان هام وعاجل من «الأرصاد» بشأن الطقس

25 أكتوبر 2019 - 05:33 م

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توفير أرقاما جديدة يمكن الاتصال بها للاستفسار عن حالة الطقس المتوقعة على مدر الـ 24 ساعة، متمنية لكل المصريين السلامة والأمان.









وصرحت الهيئة بأنه على من يرغب بالاستفسار عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام القادمة الاتصال على الرقم التالي 24645727.









وناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدم التواجد في الأماكن التي بها أمطار غزيرة، بقدر الامكان إلا في حالة الضرورة القصوى، وذلك للمتواجدين في محافظات السواحل الشمالية والدلتا ومدن القناة وشمال ووسط سيناء حرصا على سلامة المواطنين ومنعا للتكدسات المرورية، وأيضا لمساعدة الجهات المعنية في إزالة الكميات المتراكمة من المياه بعد سقوط الأمطار.









كما نصحت الهيئة المواطنين القيادة بهدوء على الطرق خاصة السريعة، للتحكم فى عجلة القيادة من الانزلاق أثناء سقوط الأمطار، لانخفاض مستوى الرؤية الأفقية فى الصباح الباكر بسبب تكون الشبورة المائية، وتجنب التواجد تحت اللوحات الإعلانية أو بجانب أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء.







