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حقيقة بيع محمية «نبق» لمستثمر أجنبي

بجنوب سيناء

حقيقة بيع محمية «نبق» لمستثمر أجنبي

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حسن علام- متابعات

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وسائل الإعلام

المركز الإعلامي

التواصل الاجتماعي

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تم تدوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام حول بيع محمية "نبق" بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي، عار تماما من الصحة.

وقام المركز الإعلامي،  بالتواصل مع وزارة البيئة, والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدة أنه لا صحة لما تردد حول بيع محمية “نبق” بجنوب سيناء لصالح مستثمر أجنبي.

وأوضح أن جميع أراضي المحميات الطبيعية هي ملكية عامة للدولة, ولا يجوز بيعها أو الإتجار بها أو تملكها بأي شكل من الأشكال طبقاً للقانون.

وأضافت الوزارة, أن محمية نبق هي عبارة عن شريط مطل على البحر الأحمر يقع على خليج العقبة في المنطقة ما بين مدينتي شرم الشيخ ودهب ، بمساحة 600 كيلومتر مربع, منها حوالي 440 كم مربع في اليابس, بالإضافة إلى 130 كم مربع في النطاق المائي, وتحتوي على عدد متنوع من النباتات الطبيعية والحيوانات البرية, مما يجعل منها نظامًا طبيعيًا متكاملًا, لذلك تم الإعلان عنها كمحمية طبيعية في عام 1992م, وفي أواخر عام 2010م, تم استخدام المحمية كشواطئ آمنة للسياح.


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