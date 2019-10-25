بالفيديو.. إعصار يضرب شواطئ الإسكندرية

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورًا ومقاطع فيديو للعاصفة التي تضرب مدينة الإسكندرية اليوم.

حيث تشهد المحافظة أمطارًا وسيول متواصلة منذ الصباح، تسببت في تجمعات مائية مما أدى إلى شلل حركة المرور، في الشوارع والميادين، والطرقات العامة.

ونشر أحد ابناء المحافظة، يدعى عواد ميخائيل، مقطع فيديو، تظهر فيه العاصفة الضخمة بالإسكندرية، وكتب عواد: "شاطئ البروفاج بالإسكندرية من ساعة".

فيما أعاد نشر المقطع الآلاف في غضون دقائق ومنهم ابناء نفس المدينة والذين أكدوا تغيير الطقس بشكل مفاجئ، وكتب محمد عبدالتواب: "لطفك يارب.. محدش ينزل من البيت انهاردة"، فيما تسائلت صفاء حسن: "هي العاصفة هتبقى إعصار ؟".

شاهد الفيديو..





